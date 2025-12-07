Montesano sulla Marcellana si tinge di rosa: approvato il regolamento per la sosta dedicata a mamme e papà

Un segnale concreto di civiltà e attenzione alle famiglie arriva da Montesano sulla Marcellana. L’Amministrazione Comunale ha definito le regole per l’istituzione e l’utilizzo dei cosiddetti “Stalli Rosa”, spazi di sosta riservati per agevolare la mobilità delle donne in gravidanza e dei neogenitori. Il nuovo regolamento disciplina il rilascio del “Contrassegno Permesso Rosa” (C.P.R.), necessario per usufruire gratuitamente di queste aree dedicate.

A chi è rivolto il servizio

La misura non guarda solo alle future mamme, ma estende il diritto alla sosta agevolata a entrambi i genitori. Secondo l’articolo 3 del regolamento, infatti, i beneficiari sono le donne in stato di gravidanza e tutti i genitori (donne e uomini) con bambini di età inferiore ai due anni. Sono equiparati ai genitori naturali anche quelli affidatari o adottivi, purché residenti nel Comune di Montesano sulla Marcellana.

Come funzionano i “Parcheggi Rosa”

Gli stalli saranno facilmente riconoscibili grazie alla segnaletica orizzontale (strisce rosa) e verticale specifica. La sosta in queste aree è completamente gratuita, ma soggetta a precisi limiti temporali per garantire la rotazione:

La sosta massima consentita è di due ore continuative.

È obbligatorio esporre il disco orario accanto al permesso per indicare l’orario di inizio sosta.

Il permesso è valido solo se la persona titolare (la donna in gravidanza) o il genitore con il bambino sono effettivamente presenti a bordo del veicolo.

Il “Pass Rosa”: validità e come richiederlo

Per utilizzare gli stalli è necessario munirsi del “Contrassegno Permesso Rosa”. Si tratta di un titolo nominale, non cedibile a terzi, che viene rilasciato in un unico esemplare. La validità del pass si estende fino al compimento del secondo anno di età del bambino.

La domanda va presentata al Comando di Polizia Locale di Montesano sulla Marcellana. I richiedenti devono possedere la patente di guida di categoria B (o superiore) e allegare la certificazione medica dello stato di gravidanza o l’autocertificazione della genitorialità. L’ufficio preposto ha 30 giorni di tempo dalla richiesta per concludere l’istruttoria e rilasciare il tagliando.

Attenzione alle sanzioni

Il Comune ha previsto regole ferree per evitare abusi. L’utilizzo improprio degli stalli comporta le sanzioni previste dal Codice della Strada. Inoltre, il regolamento stabilisce la revoca d’ufficio del permesso in due casi specifici:

Se vengono contestate due violazioni relative al non corretto utilizzo del pass.

Se si espone una fotocopia del contrassegno invece dell’originale.