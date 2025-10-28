Montesano sulla Marcellana, ripartono gli scavi archeologici. Il sindaco: “Raccontiamo le nostre origini per costruire il futuro”

L’obiettivo è duplice: scoprire nuove testimonianze sulle origini di Montesano e, al tempo stesso, creare opportunità di valorizzazione culturale e turistica

A cura di Federica Pistone
Scavi archeologici

Ripartono le indagini territoriali e gli scavi archeologici a Montesano sulla Marcellana, cuore del Vallo di Diano, con un progetto di ricerca che unisce istituzioni italiane e internazionali e punta a riscrivere la storia più antica del territorio.

Le dichiarazioni del sindaco

A darne notizia è il sindaco Giuseppe Rinaldi, che in una nota ufficiale ha annunciato la ripresa delle attività:
“Riprendono le indagini territoriali e gli scavi archeologici su Montesano Sulla Marcellana! Senza disperdere quanto fatto nel triennio 2013-2015, abbiamo deciso di puntare nuovamente su una campagna di ricerche archeologiche che possa meglio narrare le nostre origini e raffigurare l’immagine di un territorio, come Montesano, che vuole crescere in tutti i suoi aspetti, a partire da quelli storico-culturali.”

Il progetto

Il progetto, sostenuto dal Comune in collaborazione con l’Associazione ORTA, coinvolge partner di altissimo profilo scientifico: la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Università “La Sapienza” di Roma, l’Università del Michigan, il CNR (Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale) e la Cooperativa Il Sentiero, che partecipa con i suoi giovani in un’ottica di inclusione e crescita comunitaria.

Il programma

Il programma di ricerca, denominato Progetto V.A.L.L.O. (Valorizzazione Archeologica di un Lago non Lago Omnicomprensivo), è guidato dal dott. Federico Nomi e dal dott. Michele Truffi, e al momento si concentra sull’area di Tempone la Greca di Tardiano, una delle zone di maggiore interesse archeologico del comprensorio.
Nei prossimi mesi, i ricercatori, ospitati presso l’ex scuola di Perillo, ormai divenuta un punto di riferimento per studiosi e appassionati, estenderanno gli scavi ad altre località del territorio.

L’obiettivo è duplice: scoprire nuove testimonianze sulle origini di Montesano e, al tempo stesso, creare opportunità di valorizzazione culturale e turistica.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Casa di Comunità

Una nuova casa di comunità per Centola

Un investimento da 2 milioni di euro per rafforzare i servizi sanitari…

Salerno: “Che ponte di ognissanti sarà?” Parola all’assessore al turismo Alessandro Ferrara

Ecco le dichiarazioni dell'assessore Ferrara ai microfoni di InfoCilento

Carlo Cavallo

Eccellenza: altro colpo in casa Ebolitana, preso l’attaccante Cavallo

La società dell’Ebolitana continua a muoversi con decisione sul mercato, dimostrando grande…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79