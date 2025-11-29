Montesano Sulla Marcellana rafforza la sicurezza: completata l’installazione della nuova videosorveglianza

Si sono ufficialmente concluse le operazioni finalizzate all’installazione di nuove postazioni di videosorveglianza all’interno del perimetro comunale di Montesano Sulla Marcellana. L’intervento rappresenta un passo decisivo per l’amministrazione locale nel potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio delle aree pubbliche.

Il progetto si configura come un investimento di circa 40.000 euro, una cifra significativa che ha permesso non solo l’installazione dei dispositivi attuali, ma anche la pianificazione di ulteriori step futuri. La scelta tecnica è ricaduta sul posizionamento di più telecamere, includendo in specifici punti anche la tecnologia per la lettura targhe.

Un aspetto cruciale dell’operazione riguarda la lungimiranza infrastrutturale: l’intervento ha infatti consentito la costruzione delle basi necessarie per un futuro ampliamento del sistema, con l’obiettivo di raggiungere e coprire anche le zone che oggi risultano sprovviste delle indispensabili connessioni ed elettrificazioni.

Gestione dei fondi e solidità di bilancio

L’impegno economico per la realizzazione dell’opera è stato sostenuto interamente tramite fondi comunali. Le risorse sono state reperite attraverso l’avanzo di bilancio, risultato diretto di un’azione amministrativa basata sulla razionalizzazione della spesa e sulla serietà contabile portata avanti negli ultimi anni.

La decisione di intervenire con risorse proprie nasce anche da una specifica condizione oggettiva legata ai finanziamenti sovracomunali. Come evidenziato dall’amministrazione, per accedere a tali fondi esterni viene spesso richiesto un indice di criminalità che, fortunatamente, non appartiene alla realtà di Montesano.

Si tratta dunque di interventi concreti realizzati con le proprie forze per garantire maggiore sicurezza e fornire nuovi strumenti operativi alle forze dell’ordine locali, verso le quali l’ente rinnova “stima e collaborazione”.

Copertura strategica di un’area vasta

La conformazione geografica di Montesano Sulla Marcellana pone sfide logistiche non indifferenti. L’amministrazione ha sottolineato come, dovendo gestire un territorio di 110 Kmq, “non è possibile essere ovunque”. Tuttavia, grazie a questo intervento, il Comune assicura da oggi una presenza tecnologica nei principali snodi strategici dell’area.

L’operazione risponde alla necessità di assicurare un “adeguato governo del territorio”, offrendo un servizio supplementare di controllo che va a beneficio dell’intera cittadinanza.