Montesano Sulla Marcellana rafforza la sicurezza: completata l’installazione della nuova videosorveglianza

Concluso l'intervento da 40.000 euro per nuove telecamere e sistemi di lettura targhe a Montesano. Fondi comunali per il controllo strategico del territorio.

A cura di Ernesto Rocco
Videosorveglianza

Si sono ufficialmente concluse le operazioni finalizzate all’installazione di nuove postazioni di videosorveglianza all’interno del perimetro comunale di Montesano Sulla Marcellana. L’intervento rappresenta un passo decisivo per l’amministrazione locale nel potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio delle aree pubbliche.

Il progetto si configura come un investimento di circa 40.000 euro, una cifra significativa che ha permesso non solo l’installazione dei dispositivi attuali, ma anche la pianificazione di ulteriori step futuri. La scelta tecnica è ricaduta sul posizionamento di più telecamere, includendo in specifici punti anche la tecnologia per la lettura targhe.

Un aspetto cruciale dell’operazione riguarda la lungimiranza infrastrutturale: l’intervento ha infatti consentito la costruzione delle basi necessarie per un futuro ampliamento del sistema, con l’obiettivo di raggiungere e coprire anche le zone che oggi risultano sprovviste delle indispensabili connessioni ed elettrificazioni.

Leggi anche:

Boscaiolo di Polla deceduto a Satriano di Lucania: disposta l’autopsia

Gestione dei fondi e solidità di bilancio

L’impegno economico per la realizzazione dell’opera è stato sostenuto interamente tramite fondi comunali. Le risorse sono state reperite attraverso l’avanzo di bilancio, risultato diretto di un’azione amministrativa basata sulla razionalizzazione della spesa e sulla serietà contabile portata avanti negli ultimi anni.

La decisione di intervenire con risorse proprie nasce anche da una specifica condizione oggettiva legata ai finanziamenti sovracomunali. Come evidenziato dall’amministrazione, per accedere a tali fondi esterni viene spesso richiesto un indice di criminalità che, fortunatamente, non appartiene alla realtà di Montesano.

Si tratta dunque di interventi concreti realizzati con le proprie forze per garantire maggiore sicurezza e fornire nuovi strumenti operativi alle forze dell’ordine locali, verso le quali l’ente rinnova “stima e collaborazione”.

Copertura strategica di un’area vasta

La conformazione geografica di Montesano Sulla Marcellana pone sfide logistiche non indifferenti. L’amministrazione ha sottolineato come, dovendo gestire un territorio di 110 Kmq, “non è possibile essere ovunque”. Tuttavia, grazie a questo intervento, il Comune assicura da oggi una presenza tecnologica nei principali snodi strategici dell’area.

L’operazione risponde alla necessità di assicurare un “adeguato governo del territorio”, offrendo un servizio supplementare di controllo che va a beneficio dell’intera cittadinanza.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79
Roberta Foccillo, Tg

Tg InfoCilento 29 novembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Roberta Foccillo

Persano: cambio al comando del Reggimento “Garibaldi”, a De Palo subentra De Gennaro

Il Colonnello de Palo ha espresso profonda gratitudine alle donne e agli…

Posidonia Agropoli

Posidonia ad Agropoli, Pesce all’attacco sui nuovi fondi: “Spese ingenti senza una strategia chiara”

Il consigliere di opposizione Raffaele Pesce contesta l'arrivo di nuovi fondi regionali…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.