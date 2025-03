Montesano sulla Marcellana: inaugurato il nuovo centro Pastorale, un luogo di crescita e aggregazione

Una giornata indimenticabile e carica di emozione ha segnato l’inaugurazione del nuovo Centro Pastorale di Montesano sulla Marcellana, un progetto che porta la firma della visione e della sensibilità di Don Donato Varuzza, da sempre attento ai bisogni dei giovani e alle necessità di chi cerca un punto di riferimento nel proprio cammino di vita. Il momento più emozionante dell’evento è stato vedere il sorriso e la felicità dei ragazzi del centro diurno Iris, che da oggi potranno usufruire di uno spazio dedicato alla loro crescita, aggregazione e condivisione.

L’obiettivo

Tra le tante opportunità offerte dal nuovo centro, è stato creato anche un Bar inclusivo pensato appositamente per i giovani, un luogo dove poter vivere momenti di spensieratezza e socialità in un ambiente accogliente e sicuro. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del Sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, e di numerose Autorità civili, religiose e militari, e diversi amministratori del Vallo di Diano. Tantissime le persone presenti per festeggiare l’apertura di questa struttura, che rappresenta una vera e propria conquista per la comunità di Montesano e dell’intero Vallo di Diano.

I ringraziamenti

Un affettuoso ringraziamento è stato rivolto a Don Donato per la sua instancabile dedizione alla causa dei più giovani e al Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca, guida preziosa per la comunità. Infine, è stato espresso un sentito grazie alla straordinaria comunità di Montesano, che ha accolto con calore e affetto questa nuova realtà. Il nuovo Centro Pastorale si propone come un luogo di crescita, speranza e solidarietà, un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un’opportunità di arricchimento umano e sociale.