Montesano sulla Marcellana: furto in un supermercato, arrestato uno dei due ladri

Tentano di mettere a segno un nuovo colpo in un supermercato lungo la SS19 Nazionale, ma vengono riconosciuti e fermati. È accaduto a Montesano sulla Marcellana, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all’arresto di uno dei due responsabili.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, due uomini si aggiravano aggirati con atteggiamento sospetto tra gli scaffali dell’esercizio commerciale. A notarli è stata una dipendente che li ha riconosciuti come gli autori di un furto avvenuto nelle scorse settimane, quando erano sparite diverse bottiglie di champagne.

L’intervento delle Forze dell’ordine

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che sono riusciti a bloccare uno dei due uomini. Nel corso del controllo, all’interno di uno zaino sono state rinvenute bottiglie di champagne, confezioni di rasoi e vari prodotti per l’igiene personale, presumibilmente sottratti poco prima dagli scaffali. Il complice, approfittando dei momenti concitati, è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso accertamenti per risalire alla sua identità.

Il provvedimento

L’uomo fermato, di nazionalità ucraina, è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente arrestato con l’accusa di furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.