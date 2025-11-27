Monteforte Cilento festeggia i 100 anni della signora Lena Bolognese

Spegne cento candeline l’ostetrica del paese

A cura di Alessandra Pazzanese

La piccola comunità di Monteforte Cilento in festa per i cento anni della signora Lena Bolognese

Donna amata da tutti, lavoratrice instancabile e nota per aver esercitato a lungo la professione di ostetrica.

“Una donna straordinaria arrivata qui con il suo accento emiliano e diventata, giorno dopo giorno, parte del cuore del nostro paese. Con gentilezza, disponibilità e una discrezione rara, la signora Lina ha accompagnato la nascita di tanti bambini, lasciando un’impronta indelebile nella vita di tutti noi. È stata più di un’ostetrica: è stata una presenza sicura, un sorriso buono, una mano calda nei momenti più importanti. In questo traguardo meraviglioso dei 100 anni, la comunità le stringe simbolicamente la mano e le dice grazie” questo il messaggio di auguri della cittadina Ivana Capozzoli per la signora Lena, detta Lina, che per l’importante traguardo è stata omaggiata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Bernardo Mottola.

Per la signora Bolognese una grande torta con il numero cento e la targa dell’amministrazione con inciso un profondo messaggio di riconoscenza e auguri: “Con riconoscenza di tutta la comunità alla Sig.ra Lena Bolognese che, con la sua gentilezza e il suo impegno, ha fatto nascere tante nuove vite e ha contribuito a far crescere il nostro paese.Auguri sinceri per i suoi 100 anni” le parole espresse dall’amministrazione per la nuova centenaria del Cilento.

Umana, dedita al lavoro e discreta sono le parole con cui i montefortesi hanno descritto la signora Lena augurandole ogni bene.

