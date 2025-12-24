Montecorice, incendio nella notte a Case del Conte: fiamme nel sottotetto di un’abitazione

Notte di apprensione a Case del Conte, frazione del Comune di Montecorice, dove un incendio ha interessato il sottotetto di una abitazione in via Mainolfo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’episodio si è verificato in tarda serata, quando alcuni residenti hanno notato fumo e fiamme provenire dalla parte superiore dell’edificio facendo scattare subito l’allarme.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe un malfunzionamento della canna fumaria dell’abitazione, che avrebbe innescato l’incendio. La presenza di strutture e travi in legno nel tetto ha favorito una rapida propagazione delle fiamme, causando danni significativi al sottotetto, andato completamente distrutto.

Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno lavorato a lungo per contenere e spegnere l’incendio, riuscendo a evitare che il fuoco si estendesse al resto della palazzina e degli edifici adiacenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Al termine dei controlli tecnici, l’abitazione è stata dichiarata agibile, poiché i locali danneggiati non erano abitati e le parti strutturali principali non risultano compromesse.

Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto: sono in corso ulteriori accertamenti per individuare le cause esatte del guasto che avrebbe dato origine all’incendio.