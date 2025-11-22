Montecorice fondi regionali per l’ampliamento del porto turistico di San Nicola, ecco il progetto

I lavori previsti sono suddivisi in 10 lotti funzionali ognuno con la relativa stima di spesa (per un importo complessivo di circa 68 milioni)

A cura di Manuel Chiariello

Buone notizie per il comune di Montecorice. Nell’ambito dell’accordo quadro triennale per l’affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura della Regione Campania, è stato finanziato il documento di fattibilità delle alternative progettuali che prevede l’ampliamento del porto turistico peschereccio di San Nicola a Mare.

Il progetto

I lavori previsti sono suddivisi in 10 lotti funzionali ognuno con la relativa stima di spesa (per un importo complessivo di circa 68 milioni).

L’obiettivo è quello di programmare un insieme coordinato di interventi volti alla manutenzione straordinaria delle opere portuali esistenti e dei fondali, con l’ampliamento dell’infrastruttura marittima e alla rifunzionalizzazione e valorizzazione delle aree di riva e litoranee di connessione tra l’ambito portuale ed il lungomare della località di Agnone Cilento.

Gli interventi

Nello specifico i lavori prevedono il prolungamento del molo di sopraflutto, la realizzazione di nuove banchine, ma anche un collegamento ciclopedonale tra le frazioni di San Nicola ed Agnone.

