Montecorice fondi regionali per l’ampliamento del porto turistico di San Nicola, ecco il progetto

Buone notizie per il comune di Montecorice. Nell’ambito dell’accordo quadro triennale per l’affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura della Regione Campania, è stato finanziato il documento di fattibilità delle alternative progettuali che prevede l’ampliamento del porto turistico peschereccio di San Nicola a Mare.

Il progetto

I lavori previsti sono suddivisi in 10 lotti funzionali ognuno con la relativa stima di spesa (per un importo complessivo di circa 68 milioni).

L’obiettivo è quello di programmare un insieme coordinato di interventi volti alla manutenzione straordinaria delle opere portuali esistenti e dei fondali, con l’ampliamento dell’infrastruttura marittima e alla rifunzionalizzazione e valorizzazione delle aree di riva e litoranee di connessione tra l’ambito portuale ed il lungomare della località di Agnone Cilento.

Gli interventi

Nello specifico i lavori prevedono il prolungamento del molo di sopraflutto, la realizzazione di nuove banchine, ma anche un collegamento ciclopedonale tra le frazioni di San Nicola ed Agnone.