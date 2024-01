Montecorice, 53enne scivola in un burrone: sotto accusa la strada. Il Sindaco chiarisce | VIDEO

A Montecorice nei giorni scorsi un 53enne è scivolato in un burrone sulla strada provinciale 94 che congiunge Montecorice a Perdifumo, in località Zoppi. Il malcapitato è sotto soccorso in eliambulanza e le sue condizioni sono fuori pericolo.

Sotto accusa è finita la strada a causa delle sue difficili condizioni. Il Sindaco di Montecorice, Flavio Meola, ha chiarito la situazione