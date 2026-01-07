Montano Antilia: inaugura il secondo Ufficio di Prossimità della Campania

Prosegue in Campania il progetto “Uffici di Prossimità” con l’apertura del secondo presidio regionale presso il Comune di Montano Antilia. L’inaugurazione è in programma per domani 8 gennaio 2026, alle ore 11:00, nella sede comunale di via Giovanni Bovio 17, alla presenza delle istituzioni regionali e locali e dei rappresentanti degli Uffici giudiziari coinvolti.

L’obiettivo

Il nuovo Ufficio di Prossimità nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un punto di accesso decentrato ai servizi di informazione, orientamento e assistenza qualificata per la gestione delle pratiche di volontaria giurisdizione. Grazie a questa struttura, sarà possibile avviare e seguire determinate procedure senza la necessità di recarsi presso le sedi giudiziarie, riducendo tempi e spostamenti, in particolare per le fasce di popolazione più fragili.

Con l’attivazione del secondo ufficio sul territorio campano, la Regione Campania rafforza la propria strategia di diffusione capillare dei servizi di prossimità, puntando a rendere la giustizia più accessibile e vicina ai cittadini. Un’attenzione particolare è rivolta alle comunità delle aree interne e periferiche, spesso penalizzate dalla distanza fisica dagli uffici giudiziari.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio. “L’apertura di questo nuovo ufficio rappresenta un momento importante verso una rete istituzionale sempre più vicina, efficiente e collaborativa: un servizio che renderà la giustizia più accessibile e offrirà un concreto sostegno alle comunità locali”, ha dichiarato il primo cittadino.