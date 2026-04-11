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Monsignor Calvosa a Prignano Cilento: Un Messaggio di Speranza tra i Banchi di Scuola

Il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa visita le scuole di Prignano Cilento. Un incontro speciale tra musica, dialogo e valori condivisi con gli studenti e la comunità

Redazione Infocilento
Vescovo Calvosa Prignano Cilento

Nel plesso scolastico di Prignano Cilento si è svolta una giornata speciale, all’insegna dell’incontro, del dialogo e della condivisione. Su invito di Don Orlando, parroco di Prignano e docente di religione presso la scuola secondaria di primo grado, il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa ha fatto visita agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, portando con sé un significativo messaggio di speranza e vicinanza.

Il Vescovo è stato accolto con una canzone, Imagine dei Beatles, cantata dagli alunni accompagnati dai professori Rosalia e Mazzolini e dall’alunna Matilde Barbato.

Dialogo e valori: il confronto tra il Vescovo e gli studenti

L’iniziativa si è svolta in un clima sereno e festoso, con studenti, docenti e il sindaco di Prignano, Michele Chirico, che hanno accolto l’ospite con entusiasmo e partecipazione. I ragazzi, curiosi e attenti, hanno avuto l’opportunità di ascoltare le parole del Vescovo, che ha saputo instaurare fin da subito un rapporto diretto e cordiale, utilizzando un linguaggio semplice ma ricco di significato.

Durante l’incontro non sono mancati momenti di dialogo: gli alunni hanno posto domande, condiviso riflessioni e raccontato esperienze personali, dimostrando grande interesse e coinvolgimento. Il Vescovo ha risposto con disponibilità, incoraggiando i giovani a coltivare valori come il rispetto, la solidarietà e l’impegno quotidiano.

Un’occasione di crescita per la comunità scolastica

Particolarmente significativo è stato il clima di familiarità che si è creato, grazie anche alla spontaneità dei più piccoli e alla partecipazione attiva degli studenti più grandi. L’incontro si è trasformato così in un’occasione di crescita non solo spirituale, ma anche umana e relazionale.

La visita si è conclusa con un momento di saluto collettivo, accompagnato da sorrisi e applausi, segno tangibile della riuscita dell’iniziativa. Una giornata che resterà certamente nel ricordo di tutta la comunità scolastica come un’esperienza positiva e arricchente.

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