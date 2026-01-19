Monito dell’Italia dei Diritti De Pierro al sindaco di Eboli: «rifiuti abbandonati creano gravi pericoli e vanno rimossi»

Il movimento Italia dei Diritti De Pierro presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro, continua nel suo percorso di monitoraggio del territorio alla ricerca di problemi ambientali o strutturali che si manifestano nei vari comuni del nostro Paese.

Le segnalazioni su Eboli

L’attenzione si sposta nel comune di Eboli dove il segretario provinciale IdD per Salerno Corrado Fella denuncia la presenza di una micro discarica nei pressi di via Francesco Caracciolo: “Anche il comune di Eboli si lascia dietro un degrado davvero gravissimo per quanto riguarda i rifiuti. Invito il sindaco del comune di Eboli ed il suo competente ufficio tecnico territoriale a provvedere con massima urgenza alla bonifica di una micro discarica a cielo aperto che si trova nei pressi di via Francesco Caracciolo dove oltre ad un enorme cumulo di spazzatura sono presenti anche materiali ingombranti come materassi ed elettrodomestici”.

L’invito è esteso anche alle Guardie Ambientali e al Nucleo Carabinieri Forestali per far si che “tale incresciosa situazione non venga più creata da un evidente disservizio di mancata raccolta dei rifiuti. Voglio precisare, e ci tengo molto, che tale situazione crea pericolo sia per gli abitanti che per la viabilità , messa a rischio da eventuali residui di immondizia che, invadendo la carreggiata stradale, possono provocare incidenti anche gravi”.

Concludo – chiosa Fella – invitando nuovamente il primo cittadino di Eboli a intervenire con la massima urgenza; conto in un suo tempestivo intervento”.

Non manca il commento di Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro: “Il problema rifiuti va a toccare ormai gran parte del territorio nazionale, in particolar modo le regioni del centro sud colpite da questo fenomeno forse per la scarsa presenza di impianti di conferimento e differenziazione, forse per l’inadeguatezza delle aziende che provvedono al ritiro dei rifiuti, forse per una carente sensibilità da parte dei cittadini che si macchiano di questo reato, perché abbandonare rifiuti in strada e un reato, o magari per una gestione superficiale del territorio da parte degli enti preposti al monitoraggio dell’ambiente”.

“Credo che sia una concomitanza delle cose testé elencate e questo crea un problema enorme, sia sotto il profilo igienico sanitario, sia per i pericoli derivanti dai rifiuti abbandonati in strada, pericoli concreti dovuti a oggetti contundenti o taglienti, problemi alla salute provenienti da rifiuti speciali altamente inquinanti e, come dice Corrado Fella nella sua segnalazione, pericoli per la viabilità causati da rifiuti che vanno a invadere la carreggiata. Mi unisco all’invito del nostro segretario provinciale di Salerno – conclude Spinelli – affinché chi di competenza, provveda alla rimozione dei rifiuti in via Francesco Caracciolo”.