Moio della Civitella, il sindaco Enrico Gnarra: “Soddisfatto del lavoro svolto”

Il sindaco di Moio della Civitella, Enrico Gnarra, giunto quasi al termine del suo secondo mandato, esprime soddisfazione per il lavoro svolto finora dall’amministrazione comunale.

Il focus

Al centro dell’azione amministrativa restano gli impegni assunti in campagna elettorale, in particolare scuola e cimitero, due ambiti in cui i progetti programmati hanno trovato concreta realizzazione. Lo scorso anno è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico, struttura destinata a consolidare i servizi educativi del borgo cilentano.

I progetti futuri

L’amministrazione sta ora lavorando all’ampliamento dell’offerta con la realizzazione di una palestra, intervento ritenuto strategico per completare l’area destinata agli alunni, e non solo. Nel frattempo sono stati portati a termine anche i lavori di ampliamento del cimitero comunale, un’opera più volte richiesta dalla cittadinanza.

Rilevanti novità arrivano anche sul fronte della viabilità: il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento che consentirà la ripresa di una strada di collegamento diretto con il centro di Vallo della Lucania, un’infrastruttura che punta a migliorare la mobilità quotidiana dei residenti.

Tra i progetti di prossima attuazione, il sindaco segnala la messa in sicurezza del centro storico grazie a un finanziamento superiore ai due milioni di euro, un intervento che punta alla tutela e alla valorizzazione dell’area più antica del paese. In programma anche il restyling del campo sportivo, che sarà adeguato per ospitare competizioni fino al campionato di Promozione.

Valorizzazione del territorio

Non mancano iniziative dedicate alla valorizzazione dell’identità culturale locale. Di recente è stata collocata a Pellare una statua dedicata al Dio Bacco, posizionata sopra una fontana e realizzata dallo scultore concittadino Emanuele Stifano.

Un’opera che, secondo l’amministrazione, sarà presto affiancata da una nuova installazione artistica: una statua dedicata alla figura femminile nella civiltà contadina, destinata a una piazzetta di Moio e la cui inaugurazione è prevista per la prossima primavera.