Lotta al sovraindebitamento: Moio della Civitella attiva un servizio di Segretariato Sociale

Grazie alla stipula di protocollo d’intesa tra il Comune di Moio della Civitella guidato dal sindaco Enrico Gnarra e l’Associazione “I diritti del debitore”, sarà aperta una sede territoriale dell’Associazione nel Comune cilentano, dove verranno svolte le funzioni di Segretariato Sociale per la lotta al sovraindebitamento.

L’iniziativa

L’Attività presentata dall’Associazione “I diritti del debitore”, svolta a titolo gratuito, sarà posta in essere da soggetti competenti e specializzati sul tema dell’aiuto e sostegno all’sovraindebitamento ed alla lotta all’usura; lo Sportello sarà aperto a vantaggio delle famiglie e delle piccole imprese del Comune di Moio della Civitella.

Attraverso questo Sportello l’Associazione intende far conoscere tutti gli strumenti e le opportunità offerte in favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio, di povertà o di sovraindebitamento, anche a seguito di comportamenti vessatori da parte di Banche e finanziarie, mediante la promozione di corsi di formazione, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa pubblica e privata, con riguardo, in particolar modo, all’educazione dei cittadini alla gestione economica delle risorse finanziarie disponibili, anche organizzando incontri presso gli Istituti Scolastici o convegni rivolti alla cittadinanza in materia di educazione finanziaria.