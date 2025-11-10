Moio della Civitella ed Acireale unite nel nome di Santa Veneranda

Ieri una delegazione del Comune cilentano era presente nella cittadina siciliana per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Veneranda

A cura di Antonio Pagano

Moio della Civitella ed Acireale unite nel nome della loro santa Patrona, Santa Veneranda. Nella giornata di ieri, una delegazione del Comune cilentano era presente proprio nella cittadina siciliana in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Veneranda.

I festeggiamenti ad Acireale

Fedeli, confraternite, devoti e portatori del fercolo hanno riempito la Cattedrale per la solenne messa giubilare, il momento più sentito dei festeggiamenti religiosi. A rappresentare il Comune di Moio della Civitella è stato il sindaco, Enrico Gnarra, l’ex parroco di Moio e Pellare Don Ronel D’Orsi, e Luisa Rizzo del Comitato Festa; ad accoglierli il cappellano della Reale Cappella, don Mario Fresta, insieme alla Deputazione della Reale Cappella, con il presidente Salvo Iannuli e gli altri deputati. Presente inoltre Simona Postiglione, presidente della Commissione Consiliare Cultura, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore del legame spirituale e culturale che unisce Acireale a Moio della Civitella nel nome di Santa Venera.

Alla delegazione di Moio è stata donata, inoltre, una statuetta raffigurante la Santa venerata nei due centri. La volontà comune è quella di instaurare un gemellaggio tra le due comunità nel nome di Santa Veneranda.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

San Martino

San Martino, il santo che unisce fede, tradizione e vino novello: festa anche in Cilento

Il culto di San Martino è presente in molte zone del Cilento.…

Municipio Capaccio Paestum

Consiglieri di Capaccio Paestum chiedono l’azzeramento della giunta e un “nuovo inizio”

Ecco le richieste dei consiglieri comunali di maggioranza

Orti urbani

Laureana Cilento: dal servizio di doposcuola gratuito ad un nuovo progetto di educazione ambientale

Da oggi avrà inizio un ambizioso e originale progetto di educazione ambientale…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79