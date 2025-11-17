Moio della Civitella, colpo in abitazione: torna la “banda della cassaforte”

I malviventi hanno tentato di sradicare la cassaforte dal muro

A cura di Chiara Esposito

Un tentativo di furto si è verificato in serata in località Serra, a Moio della Civitella, riaccendendo timori e preoccupazioni tra i residenti.

Il colpo

Intorno alle 19:30 ignoti sono entrati in un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero agito con rapidità e precisione.

I ladri, infatti, dopo essere penetrati nella casa, hanno sfondato una parete interna e cercato di asportare una cassaforte, senza riuscire a mettere a segno il loro intento criminoso.

I malviventi si sarebbero poi dati alla fuga a bordo di una Ford Puma. Indagano i Carabinieri di Vallo della Lucania. Intanto, nella comunità locale cresce la paura.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Studenti con tablet

Il progetto “Dentro i Libri”: a Centola un’opportunità di crescita culturale

Al via il progetto “Dentro i Libri” a Centola, sostenuto da Fondazione…

Abatemarco

Abatemarco, cresce la protesta dei residenti: “Siamo senza seggio elettorale”

"L’assenza del seggio costringe gli elettori della frazione a percorrere circa quattro…

Serie D, Gelbison: interrotto il rapporto con il Direttore Tecnico Enrico Coscia

Arriva l’annuncio del club

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79