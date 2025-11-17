Moio della Civitella, colpo in abitazione: torna la “banda della cassaforte”

Un tentativo di furto si è verificato in serata in località Serra, a Moio della Civitella, riaccendendo timori e preoccupazioni tra i residenti.

Il colpo

Intorno alle 19:30 ignoti sono entrati in un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero agito con rapidità e precisione.

I ladri, infatti, dopo essere penetrati nella casa, hanno sfondato una parete interna e cercato di asportare una cassaforte, senza riuscire a mettere a segno il loro intento criminoso.

I malviventi si sarebbero poi dati alla fuga a bordo di una Ford Puma. Indagano i Carabinieri di Vallo della Lucania. Intanto, nella comunità locale cresce la paura.