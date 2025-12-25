Moio della Civitella chiama i militari in “ausiliaria”: rinforzi esperti a costo zero per il Comune

Il Comune di Moio della Civitella punta sull’esperienza delle Forze Armate per potenziare la propria macchina amministrativa. Con la delibera di Giunta n. 125 dell’11 novembre 2025, l’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Gnarra ha approvato l’avvio delle procedure per l’utilizzo del personale militare collocato in “ausiliaria”.
Si tratta di una mossa strategica che permette all’Ente di avvalersi di figure professionali altamente specializzate senza gravare sul bilancio comunale. Come specificato nel testo del provvedimento, infatti, queste risorse possono essere impiegate “a costo zero”, poiché il loro trattamento economico resta a carico del Ministero della Difesa.
Chi sono i militari in “ausiliaria”
L’iniziativa sfrutta le possibilità offerte dal Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010). La categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che, cessato dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, ha manifestato la disponibilità a prestare servizio per un periodo di cinque anni presso le amministrazioni pubbliche della propria provincia di residenza.
Recentemente, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025, è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei ruoli del personale disponibile, permettendo così ai Comuni di avanzare formale richiesta al Ministero competente.
Obiettivi: dal controllo del territorio alla Protezione Civile
L’obiettivo dell’Amministrazione è sopperire a eventuali carenze di organico integrando figure dotate di “elevate competenze tecniche, informatiche e amministrative”.
Tra i settori di impiego ipotizzati nella delibera figurano ambiti cruciali per la sicurezza e la gestione del territorio, quali il controllo del territorio stesso e le attività di Protezione Civile.
I prossimi passi
Con l’approvazione della delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere la richiesta formale da inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare.
L’Ente potrà così accedere agli elenchi e selezionare i profili più idonei alle necessità locali, attingendo a un bacino di professionalità pronte a rimettersi in gioco per la comunità.