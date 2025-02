Cilento interno: intesa tra comuni per la gestione delle attività di Protezione Civile | VIDEO

E’ stato avviato l’iter per un Protocollo d’Intesa, tra diversi comuni del Cilento Interno, finalizzato alla gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l’organizzazione dei servizi ad esse relativi.

Le finalità

Il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato gli ambiti, che consistono in un insieme di Comuni limitrofi nei quali le attività possono essere esercitate in modo unitario. Proprio da questa metodologia, che analizza le relazioni esistenti dal punto di vista socio-economico e demografico ed effettua verifiche in termini di raggiungibilità della popolazione, i comuni si sono attivati per ufficializzare l’intesa al fine di poter agire al meglio e in sinergia in caso di emergenza e di eventi calamitosi e anche in materia di prevenzione. In questo modo i comuni si doteranno di uno strumento adeguato, ed efficiente che operativamente consenta interventi immediati ed efficaci.

Ecco i Comuni interessati

Il Comune di Roccadaspide è stato individuato come Comune di Riferimento (CR) e sede di Sistema Locale del Lavoro (SLL) nel Contesto Territoriale (CT) che a sua volta è composto anche dai Comuni di Aquara, Bellosguardo, Campora, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Laurino, Ottati, Piaggine, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Valle dell’Angelo, sono questi gli enti che sottoscriveranno l’accordo.