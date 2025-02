Carnevale intercomunale: torna l’evento che coinvolge 3 comunità del Cilento interno

Ritorna il Carnevale Intercomunale e le comunità di Alfano, Laurito e Rofrano sono già in fermento per la preparazione dei carri allegorici e delle coreografie.

L’evento

Ad organizzare la manifestazione sono le Pro Loco dei Comuni interessati (Pro Loco Alfano, A.S.C Pro Loco Laurito, Proloco Rofrano) che hanno ideato e organizzato un evento singolare che già nelle scorse edizioni si è rivelato un successo, con il patrocinio del Comune di Rofrano, Comune di Laurito e Comune di Alfano.

Il successo della manifestazione riconosciuto, nelle edizioni scorse, in maniera integrale dai protagonisti, è sempre andato oltre ogni più rosea aspettativa è il frutto di giorni di lavoro, è la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo

Anche quest’anno il tutto si è svolgerà nella massima serenità ed armonia e gli organizzatori non si stancheremo mai di ringraziare tutti coloro che collaborano già da adesso per i preparativi a titolo gratuito.

Il programma

Sabato 22 Febbraio 2025 prima tappa Rofrano a partire dalle ore 15,30. Sfilata partirà da Corso Prof. Tosone e si giungerà al parcheggio di via Pastena ove si concluderà con una festa.

Domenica 23 Febbraio 2025 seconda tappa a Laurito ore 15,30 . La sfilata parità dalla località S.Antonio. Poi in Piazza S.Giovanni Battista vi sarà la festa di carnevale.

Domenica 02 Marzo 2025 terza tappa a Alfano a partire dalle 15,30 da Rione S.Pietro con la partecipazione di Carlo Maria Todini e si concluderò in Piazzetta Vito Battaglia ove si svolgerà la premiazione del primo premio riguardante le diverse categorie e cioè: Miglior Carro – Miglior Coreografia – Miglior Maschera – Miglior Gruppo Mascherato.