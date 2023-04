Mister Galderisi prepara la delicata trasferta di Monopoli: “Sarà una sfida in preparazione dell’esame finale”

Gelbison pronta ad affrontare l’ultima gara della regular season. La formazione di Vallo della Lucania, ormai già certa di partecipare ai play out salvezza, sarà di scena sul campo del Monopoli. Un match importante che sancirà la la posizione finale di classifica e quindi anche l’avversario per gli spareggi.

Le parole di Galderisi

Il Mister Giuseppe Galderisi, ha parlato così in conferenza stampa in vista della delicata trasferta di Monopoli:

“Sarà una partita molto difficile, sappiamo che loro vorranno vincere, ma noi andiamo lì per non sfigurare, ma con la consapevolezza che possiamo far bene”.

“Non penso di rischiare nessuno dei nostri calciatori diffidati (Infantino, Cargnelutti, Tumminello) – aggiunge – darò spazio a qualche giocatore che ha giocato un po’ meno, per far sì che tutti siano pronti per le due sfide finali che ci attendono a breve”.

La squadra

“Dal primo momento che sono arrivato qui ho sentito la vicinanza del presidente e i ragazzi si sono resi sempre molto disponibili, sono sicuro che riusciremo a salvarci, io c’ho sempre creduto dal primo momento che sono arrivato, pur sapendo che non sarebbe stato facile”, ha evidenziato Galderisi.

E per concludere: “Ho convocato anche quattro ragazzi della primavera, verranno tutti con noi, probabilmente ci sarà spazio anche per loro nell’arco dei novanta minuti”.