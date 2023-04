Una Gelbison imprecisa capitola contro il Crotone

Nella penultima giornata del Campionato di Serie C Girone C, termina 0-2 l’incontro tra Gelbison e Crotone, decidono la partita un autorete di Granata e un gran goal di Chiricò.

La Partita

Sotto la pioggia incessante dello Stadio “Raffaele Guariglia”, Gelbison e Crotone si danno battaglia su un campo al limite della praticabilità.

Inizia bene la squadra ospite e al 7’ D’Errico ci prova con una conclusione dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco alto. Al 16’ arriva il goal del Crotone, su un cross di Gigliotti, Granata prova ad anticipare il suo diretto avversario, ma la sua deviazione termina in porta, trafiggendo un incolpevole D’Agostino per lo 0-1.

La Gelbison prova a reagire e al 31’ Nunziate prova una conclusione dalla distanza, il suo tiro viene ribattuto in due tempi da Dani, che sventa il pericolo.

Al 33’ su un ribaltamento di fronte, Chiricó fa tutto benissimo e con un sinistro a giro sigla la rete dello 0-2, la Gelbison prova la reazione d’istinto e il goal lo avrebbe anche trovato, ma il guardalinee annulla tutto, perché il pallone nella traiettoria del cross da calcio d’angolo è terminato fuori, quindi nulla da fare si resta sullo 0-2.

L’ultima occasione della prima frazione di gara arriva al 44’ con De Sena, che da calcio piazzato prova a sorprendere Dini che è bravo a respingere il tiro. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-2.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Gelbison prova a spingersi in avanti alla ricerca del pari, l’occasione più nitida arriva al 60’ con De Sena che a tu per tu con il portiere, calcia di poco a lato.

Il Crotone si difende e prova a ripartire all’85’ Calapai ha l’occasione per chiudere l’incontro, ma la sua conclusione termina di poco fuori.

La Gelbison al 90’ avrebbe l’occasione per riaprire la partita, Kyeremateng conquista un calcio di rigore, sul dischetto si presenta Caccavallo che calcia a lato.

Termina così l’incontro tra Gelbison e Crotone, con il risultato di 0-2, con i Cilentani che si andranno a giocare la permanenza in Serie C, attraverso i play out.