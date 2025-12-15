Missione Salute 2025: successo per la giornata di prevenzione organizzata dalla Misericordia di Pisciotta

L'evento, svoltosi il 12 Dicembre 2025 presso l'edificio scolastico di Rodio, si inserisce con successo nel fondamentale Progetto Missione Salute 2025

A cura di Comunicato Stampa
Medico

La Misericordia di Pisciotta esprime una profonda soddisfazione per la straordinaria partecipazione e l’ottima riuscita della “Giornata del Cuore”. L’evento, svoltosi il 12 Dicembre 2025 presso l’edificio scolastico di Rodio, si inserisce con successo nel fondamentale Progetto Missione Salute 2025.

Un’importante iniziativa

L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità di grande valore per i cittadini, garantendo l’accesso a cruciali visite cardiologiche gratuite e rafforzando l’impegno per la prevenzione sul nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al Dott. Aldo Liguori, già Primario di Cardiologia del P.O. di Vallo della Lucania, per la professionalità e la competenza e generosa disponibilità dimostrate. 

​Il successo di questa giornata è frutto di una magnifica squadra. La Misericordia di Pisciotta ringrazia di cuore: ​Il Dott. Aldo Liguori, per il prezioso contributo professionale a Loretta Di Blasi, Alberta della Pepa e Giusy Vasile per il loro impegno e la loro preziosa collaborazione. 

Leggi anche:

Castel San Lorenzo: riapre le porte l’ufficio postale, attivi nuovi servizi

​Tutti i Volontari, che con passione e dedizione hanno garantito lo svolgimento impeccabile dell’evento.

​La Misericordia di Pisciotta continuerà con entusiasmo nel suo Progetto Missione Salute, confermando il suo ruolo al servizio del benessere e della salute della nostra amata comunità.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Babbo Natale al Ruggi

Salerno: la Polizia di Stato visita i bambini presso l’Ospedale Ruggi, una mattinata all’insegna della solidarietà

L’iniziativa ha contribuito a rafforzare il legame tra la Polizia di Stato,…

Giovani musicisti campani in Turchia a rappresentare l’Italia: presente anche il Cilento

Ad esibirsi nella città di Marmaris - nell'ambito della rassegna Marmaris New…

Auletta, caso Fondazione Mida: Sabrina Capozzolo accusa l’ex sindaco di Auletta di diffamazione: il caso arriva in Tribunale

La vicenda affonda le radici nel periodo delle dimissioni di Capozzolo dalla…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.