Missione Salute 2025: successo per la giornata di prevenzione organizzata dalla Misericordia di Pisciotta

La Misericordia di Pisciotta esprime una profonda soddisfazione per la straordinaria partecipazione e l’ottima riuscita della “Giornata del Cuore”. L’evento, svoltosi il 12 Dicembre 2025 presso l’edificio scolastico di Rodio, si inserisce con successo nel fondamentale Progetto Missione Salute 2025.
Un’importante iniziativa
L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità di grande valore per i cittadini, garantendo l’accesso a cruciali visite cardiologiche gratuite e rafforzando l’impegno per la prevenzione sul nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al Dott. Aldo Liguori, già Primario di Cardiologia del P.O. di Vallo della Lucania, per la professionalità e la competenza e generosa disponibilità dimostrate.
Il successo di questa giornata è frutto di una magnifica squadra. La Misericordia di Pisciotta ringrazia di cuore: Il Dott. Aldo Liguori, per il prezioso contributo professionale a Loretta Di Blasi, Alberta della Pepa e Giusy Vasile per il loro impegno e la loro preziosa collaborazione.
Tutti i Volontari, che con passione e dedizione hanno garantito lo svolgimento impeccabile dell’evento.
La Misericordia di Pisciotta continuerà con entusiasmo nel suo Progetto Missione Salute, confermando il suo ruolo al servizio del benessere e della salute della nostra amata comunità.