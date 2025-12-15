Missione Salute 2025: successo per la giornata di prevenzione organizzata dalla Misericordia di Pisciotta

La Misericordia di Pisciotta esprime una profonda soddisfazione per la straordinaria partecipazione e l’ottima riuscita della “Giornata del Cuore”. L’evento, svoltosi il 12 Dicembre 2025 presso l’edificio scolastico di Rodio, si inserisce con successo nel fondamentale Progetto Missione Salute 2025.

Un’importante iniziativa

​L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità di grande valore per i cittadini, garantendo l’accesso a cruciali visite cardiologiche gratuite e rafforzando l’impegno per la prevenzione sul nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al Dott. Aldo Liguori, già Primario di Cardiologia del P.O. di Vallo della Lucania, per la professionalità e la competenza e generosa disponibilità dimostrate.

​Il successo di questa giornata è frutto di una magnifica squadra. La Misericordia di Pisciotta ringrazia di cuore: ​Il Dott. Aldo Liguori, per il prezioso contributo professionale a Loretta Di Blasi, Alberta della Pepa e Giusy Vasile per il loro impegno e la loro preziosa collaborazione.

​Tutti i Volontari, che con passione e dedizione hanno garantito lo svolgimento impeccabile dell’evento.

​La Misericordia di Pisciotta continuerà con entusiasmo nel suo Progetto Missione Salute, confermando il suo ruolo al servizio del benessere e della salute della nostra amata comunità.