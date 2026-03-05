Cronaca

Mensa scolastica di Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: ecco i primi risultati delle analisi

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, a fare il punto è il il sindaco Donato Pica

Erminio Cioffi
Mensa scolastica

Proseguono le verifiche sulla mensa scolastica del comune di Sant’Arsenio dopo le segnalazioni dei giorni scorsi. Dai primi risultati delle analisi effettuate dall’Asl emergerebbe un quadro in gran parte rassicurante, anche se alcuni approfondimenti sono ancora in corso. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Donato Pica con una comunicazione ufficiale diffusa nelle ultime ore. I controlli sono stati eseguiti dall’ASL Salerno attraverso il servizio veterinario e l’unità operativa di prevenzione collettiva, che hanno svolto più sopralluoghi e verifiche sulla filiera alimentare e sulle modalità di preparazione dei pasti destinati agli alunni.

Le verifiche

Dalle verifiche effettuate è emerso che le procedure igienico-sanitarie risultano rispettate e che tutte le materie prime utilizzate nella mensa sono regolarmente tracciabili e non presentano irregolarità. Per quanto riguarda le analisi microbiologiche, i test eseguiti su diversi batteri hanno dato esito negativo nella quasi totalità dei campioni esaminati. L’unica eccezione riguarda un campione di arista di suino, per il quale è stato disposto un ulteriore esame di tipo tossicologico.

L’analisi verrà eseguita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, al di fuori del territorio provinciale, per chiarire se possa esistere un eventuale collegamento tra il prodotto e i sintomi segnalati nei giorni scorsi. Il primo cittadino ha inoltre chiarito che, al momento, negli uffici dell’Asl non risulta presentata alcuna segnalazione ufficiale di sospetta o accertata intossicazione alimentare da parte di medici ospedalieri, medici di base o pediatri, come invece previsto dalle procedure sanitarie.

Le misure messe in campo dall’amministrazione comunale

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure di controllo, introducendo indicazioni più rigorose nelle fasi di preparazione e gestione dei pasti, oltre a un potenziamento delle attività di autocontrollo e della formazione del personale impiegato nel servizio mensa. La documentazione relativa ai controlli e alle verifiche è stata acquisita al protocollo comunale nella giornata di mercoledì 4 marzo. L’amministrazione ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione per garantire sicurezza, trasparenza e tutela degli studenti che usufruiscono del servizio.

