Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: Andrea Vricella (IdD) chiede chiarimenti urgenti al Sindaco

Nei giorni scorsi a Sant’Arsenio, una decina di bambini hanno accusato malori gastrointestinali con accessi per alcuni di essi presso il pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Il movimento Italia dei Diritti De Pierro interviene sul presunto caso di intossicazione alimentare attraverso il vice segretario provinciale per Salerno Andrea Vricella che ricopre la carica di consigliere comunale presso il comune dove si sarebbero verificati questi episodi.

La nota di Andrea Vricella, vice segretario provinciale

“Partiamo dal fatto che i bambini che hanno accusato tali malori, hanno tutti usufruito negli stessi giorni della mensa scolastica. Il sindaco di Sant’Arsenio in un’intervista post episodio, avrebbe dichiarato che da un primo esame si escluderebbe la responsabilità da parte dell’azienda che gestisce la mensa scolastica, ma che i risultati definitivi arriverebbero solo tra qualche giorno dopo una più attenta analisi. E allora mi chiedo se sia stato azzardato non sospendere il servizio di mensa scolastica visto che lo stesso sindaco avrebbe inoltre dichiarato che la salute dei bambini e la serenità dei loro genitori è al di sopra di tutto.

La cucina utilizzata per il servizio mensa scolastica non avrebbe attrezzature moderne né avrebbe subito ammodernamenti nella struttura della cucina, e allora mi sento di porre al sindaco di Sant’Arsenio i seguenti quesiti; se le nuove scuole hanno una cucina con relative attrezzature recenti; se si, perché non viene utilizzata detta cucina; se no, perché non è stata prevista una cucina che permettesse una somministrazione immediata; perché viene utilizzata una cucina vetusta presso la casa di riposo in località San Vito, non avendone previsto gli adeguamenti sia per la sicurezza degli operatori che per l’igiene e idoneità dei pasti da servire ai nostri bambini.

Le richieste

Chiedo inoltre al primo cittadino di prevedere prima del prossimo bando di gara lavori di adeguamento di qualsiasi cucina sia sotto la responsabilità dell’amministrazione comunale pro tempore; prevedere dal prossimo bando di gara un professionista che per l’amministrazione verifichi la corretta applicazione del bando di gara e delle eventuali migliorie, oltre che l’igienicità delle preparazioni; di prevedere ad horas l’istituzione di una commissione mensa e di prevedere un consulente esterno che garantisca l’applicazione del Bando di gara, le eventuali migliorie e l’igienicità dei luoghi e delle preparazioni. Inoltre un ultima domanda, se è stato appurato che vi siano stati casi di sintomi gastrointestinali anche tra alcuni genitori dei bambini colpiti da tali manifestazioni. Si aspettano risposte – conclude Vricella – dal parte del sindaco Pica”.

Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro commenta:” La sicurezza e la salute degli italiani è da sempre una prerogativa del movimento Italia dei Diritti, quando poi si tratta di tutelare quella dei più fragili, come possono essere i bambini, non possiamo esimerci dal manifestare il nostro sdegno nel momento in cui si verificano tali episodi.

Sono d’accordo con Vricella quando dice che forse è stato un azzardo non sospendere il servizio mensa in attesa di approfondire le cause di tali malori e mi associo a tutte le sue richieste formulate al sindaco di Sant’Arsenio che deve dare delle risposte esaustive non solo a noi ma all’intera comunità che lo stesso rappresenta. Restiamo in attesa – conclude Spinelli – e continueremo a monitorare l’evolversi della situazione”.