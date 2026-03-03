Politica

Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: Andrea Vricella (IdD) chiede chiarimenti urgenti al Sindaco

Nei giorni scorsi a Sant'Arsenio, una decina di bambini hanno accusato malori gastrointestinali con accessi per alcuni di essi presso il pronto soccorso dell'ospedale di Polla, sul caso interviene Italia dei Diritti De Pierro

Comunicato Stampa
Andrea Vricella

Nei giorni scorsi a Sant’Arsenio, una decina di bambini hanno accusato malori gastrointestinali con accessi per alcuni di essi presso il pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Il movimento Italia dei Diritti De Pierro interviene sul presunto caso di intossicazione alimentare attraverso il vice segretario provinciale per Salerno Andrea Vricella che ricopre la carica di consigliere comunale presso il comune dove si sarebbero verificati questi episodi.

La nota di Andrea Vricella, vice segretario provinciale

“Partiamo dal fatto che i bambini che hanno accusato tali malori, hanno tutti usufruito negli stessi giorni della mensa scolastica. Il sindaco di Sant’Arsenio in un’intervista post episodio, avrebbe dichiarato che da un primo esame si escluderebbe la responsabilità da parte dell’azienda che gestisce la mensa scolastica, ma che i risultati definitivi arriverebbero solo tra qualche giorno dopo una più attenta analisi. E allora mi chiedo se sia stato azzardato non sospendere il servizio di mensa scolastica visto che lo stesso sindaco avrebbe inoltre dichiarato che la salute dei bambini e la serenità dei loro genitori è al di sopra di tutto.

La cucina utilizzata per il servizio mensa scolastica non avrebbe attrezzature moderne né avrebbe subito ammodernamenti nella struttura della cucina, e allora mi sento di porre al sindaco di Sant’Arsenio i seguenti quesiti; se le nuove scuole hanno una cucina con relative attrezzature recenti; se si, perché non viene utilizzata detta cucina; se no, perché non è stata prevista una cucina che permettesse una somministrazione immediata; perché viene utilizzata una cucina vetusta presso la casa di riposo in località San Vito, non avendone previsto gli adeguamenti sia per la sicurezza degli operatori che per l’igiene e idoneità dei pasti da servire ai nostri bambini.

Leggi anche:

Sant’Arsenio, l’IPSEOA “Sacco” domina a Caserta: pioggia di premi al GP Next Generation Bartender

Le richieste

Chiedo inoltre al primo cittadino di prevedere prima del prossimo bando di gara lavori di adeguamento di qualsiasi cucina sia sotto la responsabilità dell’amministrazione comunale pro tempore; prevedere dal prossimo bando di gara un professionista che per l’amministrazione verifichi la corretta applicazione del bando di gara e delle eventuali migliorie, oltre che l’igienicità delle preparazioni; di prevedere ad horas l’istituzione di una commissione mensa e di prevedere un consulente esterno che garantisca l’applicazione del Bando di gara, le eventuali migliorie e l’igienicità dei luoghi e delle preparazioni. Inoltre un ultima domanda, se è stato appurato che vi siano stati casi di sintomi gastrointestinali anche tra alcuni genitori dei bambini colpiti da tali manifestazioni. Si aspettano risposte – conclude Vricella – dal parte del sindaco Pica”.

Il commento di Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la Politica interna

Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro commenta:” La sicurezza e la salute degli italiani è da sempre una prerogativa del movimento Italia dei Diritti, quando poi si tratta di tutelare quella dei più fragili, come possono essere i bambini, non possiamo esimerci dal manifestare il nostro sdegno nel momento in cui si verificano tali episodi.

Sono d’accordo con Vricella quando dice che forse è stato un azzardo non sospendere il servizio mensa in attesa di approfondire le cause di tali malori e mi associo a tutte le sue richieste formulate al sindaco di Sant’Arsenio che deve dare delle risposte esaustive non solo a noi ma all’intera comunità che lo stesso rappresenta. Restiamo in attesa – conclude Spinelli – e continueremo a monitorare l’evolversi della situazione”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Castellabate, iniziativa festa della donna

Giornata delle donne a Castellabate: iniziative dedicate con screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto psicologico

Il 5 marzo dalle ore 15.00 si rinnova, in collaborazione con l’ASL Salerno, l’appuntamento con gli screening oncologici gratuiti presso il Poliambulatorio di Santa Maria

Giovani a lavoro

Battipaglia: aperto il bando per il Servizio Civile Universale, ecco come partecipare

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL, accedendo con SPID o CIE (livello 2), entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026

Rotary Vallo di Diano

Gestione dell’ansia scolastica e primo soccorso e utilizzo del BLSD: ecco l’iniziativa del Rotary Club Sala Consilina

Il progetto coinvolge centinaia di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, “Pomponio Leto” di Teggiano e del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula

Ospedale di Sapri

Ospedale di Sapri, ripristino del servizio Bar: ASL Salerno indice gara per gestione quinquennale

Con Deliberazione n. 319 del 2 marzo 2026, l’ASL Salerno ha disposto l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione del bar dell’ospedale

Castellabate, panorama

Il Cilento diventa “your fashion destination”: moda, paesaggio e identità in un’unica visione

Il Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica

Polla libri

Polla, arrivano 920 libri: tra le novità i manga per ragazzi, volumi del Talmud babilonese e il carteggio di Galileo

Tra le novità come detto le decine di Manga, il cinema del Mereghetti, i volumi illustrati per bambini da 3 a 6 anni, i volumi del Talmud babilonese, i cataloghi di fotografia

Antonio Capezzuto

Salerno, “Commissario trasformi contratti della Polizia Municipale in full time”: la nota della FP CGIL

Questa misura permetterebbe di disporre del personale nella sua interezza operativa e di garantire una copertura territoriale costante

Violenza sulle donne

Maltrattamenti in famiglia, due casi nel Vallo di Diano: scatta il “codice rosso”

L'Autorità giudiziaria ha disposto provvedimenti a protezione delle donne coinvolte e dei figli minorenni, con l’allontanamento dei presunti aggressori e il trasferimento delle vittime in luoghi sicuri

Polizia

Salerno, espulso cittadino georgiano pluripregiudicato: rimpatriato nel Paese d’origine

Il soggetto era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze

Campagna furto banca

Campagna, bomba carta fatta esplodere al Quadrivio: nel mirino la filiale Bper, ATM fuori uso

Ennesimo colpo in banca, i ladri sono riusciti a portare via denaro contenuto nell'ATM. Ancora in fase di quantificazione il bottino

Giovani

Giovani e autoimprenditorialità: il 13 marzo a Casal Velino il workshop per il futuro del Cilento

Le opportunità di "Resto al Sud 2.0" e i bandi GAL Cilento al workshop di Casal Velino. Un evento dedicato ai giovani under 35 per fare impresa nel territorio

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 3 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia