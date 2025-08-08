Maxi Store Decò di Agropoli lancia la promozione estiva

Partono oggi, 8 agosto, le offerte estive del Maxi Store Decò – Gruppo Infante in località Mattine. L’iniziativa, valida fino al 17 agosto, prevede un incentivo mirato ai clienti fidelizzati: ogni 25 euro di spesa effettuata con la Carta Essere Decò dà diritto a un buono sconto di 8 euro.
Come utilizzare il buono
Il buono potrà essere utilizzato in cassa dal 18 al 20 agosto, a fronte di una spesa minima di 40 euro. La promozione nasce con l’obiettivo di premiare la clientela abituale in un periodo in cui i consumi stagionali crescono, offrendo un ritorno economico diretto e immediato.
L’operazione punta anche ad incentivare l’attivazione della carta fedeltà, strumento indispensabile per accedere all’offerta. È possibile richiedere la tessera gratuitamente presso il banco accoglienza del supermercato.
Il Maxi Store Decò in località Mattine, da tempo punto di riferimento per la spesa nell’area di Agropoli, consolida così la propria strategia di fidelizzazione.