Maxi Sequestro di fuochi d’artificio illegali: due in manette con 120 kg di materiale non convenzionale

La scorsa notte, a Montecorvino Pugliano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di die persone per “detenzione illegale di esplosivi/ artifici pirotecnici“.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, i due indagati a bordo di un furgone, a seguito di controllo alla circolazione stradale e successiva perquisizione, sarebbero stati individuati in possesso di circa 120 kg di artifizi pirotecnici non convenzionali, per la cui messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.

