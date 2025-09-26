Maxi-concorso Oss rinviato in Campania, Polichetti attacca: “Troppi sospetti, cambiare gestione subito”  

"Oltre 25mila persone che hanno investito mesi di studio e sacrifici. Non si può giocare sulla pelle di chi cerca un lavoro dignitoso"

A cura di Comunicato Stampa
Mario Polichetti

Il rinvio del maxi-concorso per 1.274 operatori socio-sanitari in Campania continua a generare polemiche e preoccupazioni. Dopo le dichiarazioni del presidente Vincenzo De Luca, che ha motivato la sospensione con voci di compravendita di posti e la necessità di garantire la massima trasparenza, arriva la presa di posizione del responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, Mario Polichetti.

«Non basta promettere procedure più trasparenti – dichiara Polichetti -. Per fugare ogni dubbio e restituire fiducia ai candidati, è necessario affidare le procedure concorsuali a un’altra azienda, così da azzerare ogni sospetto di alterazioni o pressioni indebite».

Secondo il dirigente Udc, il rinvio delle prove a pochi giorni dal loro inizio ha alimentato un clima di sfiducia che rischia di pesare sia sui candidati sia sull’immagine stessa delle istituzioni. «Parliamo di oltre 25mila persone che hanno investito mesi di studio e sacrifici – sottolinea -. Non si può giocare sulla pelle di chi cerca un lavoro dignitoso. Serve un segnale forte di discontinuità: il concorso deve andare avanti, ma in condizioni di assoluta imparzialità e sicurezza».

Polichetti ribadisce infine la disponibilità dell’Udc a sostenere ogni iniziativa volta a garantire correttezza e trasparenza. «Coinvolgere le forze dell’ordine è un passo giusto, ma non sufficiente. Bisogna cambiare la gestione alla radice. Solo così – conclude – si potrà restituire serenità e credibilità a un percorso che deve premiare il merito e non logiche clientelari».

