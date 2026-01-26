Matonti ritrova la statua di San Biagio

Una giornata di festa a Matonti, nel comune di Laureana Cilento. Dopo un lungo e complesso lavoro di restauro è tornata in paese la statua di San Biagio.

Le parole del parroco

«Riaccogliamo l’immagine di San Biagio dopo un intervento resosi necessario sulla statua lignea – spiega Don Antonio De Marco – la comunità di Matonti si stringe attorno al suo protettore dando il via ufficialmente ai festeggiamenti in onore del Santo»

Il restauro

La statua, risalente all’800, presentava diverse criticità, come ha spiegato il restauratore Antonio D’Elia: insetti xislofagi avevano indebolito tutta l’essenza legnosa in pioppo e in alcuni punti il legno era diventato spugnoso e friabile. Abbiamo dovuto fare un intervento di disinfestazione e quindi un consolidamento del legno in modo da effettuare subito dopo il lavoro di ripulitura, ricostruzione plastica, le stuccature, la reintegrazione pittorica e alla fine una protezione finale».

Con il ritorno della statua prendono ufficialmente il via i festeggiamenti per San Biagio che avranno il loro clou il 3 febbraio.