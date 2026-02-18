Mario Bufano di Polla è tra i migliori neolaureati d’Italia premiati a Montecitorio

Mario Bufano, neo laureato in Economia, Governo e Amministrazione presso l’Università di Fisciano, è stato selezionato tra i giovani talenti destinatari del Premio America Giovani della Fondazione Italia USA.
Il riconoscimento
Il riconoscimento, riservato ai neolaureati delle università italiane che abbiano seguito un percorso di studi in linea con gli interessi della Fondazione, viene attribuito sulla base di criteri rigorosi: il punteggio di laurea, la rapidità nel conseguimento del titolo, la media degli esami, la sessione di laurea e ulteriori valutazioni comparative.
Non sono possibili auto candidature. I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane.