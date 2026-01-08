Marina di Camerota, in due libri la storia di una chiesa nata dal mare e dalla fede

La storia della prima chiesa di Marina di Camerota attraverso due libri che raccontano il sacrificio di una comunità, l'impegno di un Re e la visione di un Vescovo nel cuore del Cilento borbonico

Redazione Infocilento
Piazza San Domenico - Marina di Camerota

Nel cuore del Cilento, dove l’identità collettiva è plasmata dal ritmo del mare, emerge una storia di resilienza e fede che rischiava di rimanere ai margini della memoria. Al centro di questo racconto c’è la costruzione della prima chiesa di Marina di Camerota, un’opera che nella metà dell’Ottocento rappresentò molto più di un semplice luogo di culto: fu un atto di affermazione identitaria per una comunità di pescatori e contadini.

Un’opera collettiva tra ostacoli e devozione

La costruzione dell’edificio sacro, avvenuta sotto il Regno delle Due Sicilie, non fu un percorso privo di insidie. Le cronache dell’epoca descrivono difficoltà economiche evidenti e procedure amministrative estenuanti, rese ancora più gravose dalla posizione periferica del territorio.

Tuttavia, la comunità non si arrese. Pietra dopo pietra, la chiesa prese forma grazie a contributi modesti e a giornate di lavoro volontario, trasformando il sacrificio dei singoli in un patrimonio comune. Questo sforzo corale fu sostenuto da figure chiave: da un lato la guida pastorale di Monsignor Nicola Maria Laudisio, Vescovo di Policastro, e dall’altro l’attenzione istituzionale di Ferdinando II di Borbone, che sostenne l’iniziativa.

La riscoperta attraverso la letteratura

Oggi, questa vicenda rivive grazie alla pubblicazione contemporanea di due volumi che analizzano la storia da prospettive complementari. Il primo è “La Storia che varca la Storia – la chiesa si racconta”, scritto da Orazio Ruocco con la prefazione di don Gianni Citro, il libro offre un affresco storico che riporta alla luce figure artistiche e protagonisti dimenticati. L’altro testo è “La Fede si fa Pietra – un popolo, una chiesa, un Vescovo ed un Re”: l’opera di Innocenzo Bortone, con la prefazione di Aniello Amato, si concentra sui primi trent’anni di vita della chiesa, inserendoli nel complesso contesto culturale del Cilento ottocentesco.

Questi testi non solo documentano l’evoluzione architettonica, ma restituiscono il fervore di un periodo di profonde trasformazioni, segnato dal passaggio dal Regno borbonico all’Unità d’Italia. La storia della chiesa di Marina di Camerota rimane così come testimonianza di come la determinazione collettiva possa trasformare un sogno in una realtà destinata a durare nel tempo.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Furti Allerta in Cilento: cittadini segnalano auto sospetta e falsi venditori nelle case
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Furti

Allerta in Cilento: cittadini segnalano auto sospetta e falsi venditori nelle case

Segnalata auto sospetta e finti venditori ambulanti. L’allarme dei residenti

Esame studenti

Graduatoria nazionale medicina: oltre 25 mila idonei per 20 mila posti disponibili

ubblicata la graduatoria nazionale per Medicina, Veterinaria e Odontoiatria dopo il semestre…

Valorizzare la cucina italiana: Fondazione Symbola e BCC della Piana del Sele investono sulla filiera bufalina

Partendo dalle filiere agroalimentari della Piana del Sele, l’obiettivo del progetto –…

Casaletto Spartano

Casaletto Spartano investe 620mila euro per la nuova illuminazione a LED nelle aree rurali e nel centro

Al via a Casaletto Spartano i lavori da 620.000€ per l'efficientamento energetico.…

Striscione curva sud Santa Maria

Tragedia Crans-Montana, la curva Sud Santa Maria si unisce nel dolore: “A chi stava appena iniziando a vivere, il ricordo è eterno”

All’esterno dell’impianto sportivo “Carrano” di Castellabate, il tifo giallorosso organizzato ha esposto…

Agropoli, al via i saldi: tra offerte vantaggiose e dubbi sulla reale convenienza. Parola ai cittadini

Una parte dei consumatori esprime dubbi sulla reale convenienza dei saldi. L'abbigliamento…