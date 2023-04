Marina di Camerota fa il pienone di musica e presenze: fine aprile da urlo, con o senza strada

Mingardina aperta? Anche se chiusa, si farà lo stesso. Sabato29 , domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio Marina di Camerota diventa una discoteca a cielo aperto. Non solo Nostalgia 90, in programma per domenica, la musica sarà le protagonista assoluta di una tre giorni no stop.

Tre giorni di musica, previsti in migliaia

Gli eventi, organizzati da Emme Fest prevedono la partecipazione di Dj di fama internazionale che, a partire delle 18 di sabato 29 aprile e fino al fondo della notte di lunedì 1 maggio, si alterneranno alla consolle, pronti a riempire l’area portuale di Marina di Camerota con le migliaia di presenze previste. La tre giorni di eventi è in organizzazione da mesi e ha coinvolto anche tutti i disco pr di zona, impegnati nel rendere memorabile l’ultimo weekend del mese.

Strada chiusa? Ci saranno le navette

Navette pronte a raccordare tutti i centri del Basso Cilento, ma attive anche “per” e “da” Vallo della Lucania. I camerotani hanno pensato proprio a tutto: nel caso i lavori non fossero ultimati, l’interruzione sulla Mingardina, by passata dalla strada de “Il Ciglioto”, non fermerà l’organizzazione della Emme Fest, né di Nostalgia ’90.

Un capillare servizio navetta assicurerà a chiunque volesse di raggiungere Marina di Camerota in modo sicuro e confortevole. Neppure il problema di mettersi alla guida, il “servizio taxi per le comunità” sarà attivo con diverse corse e per tutta la durata della manifestazione. La parola d’ordine sarà il divertimento e la voglia di far tornare viva la Marina di Camerota.