Maltempo nel Golfo di Policastro: paura a Scario per la caduta di una quercia

Le forti raffiche di vento e la pioggia battente hanno sradicato un albero in località Giardino

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha investito l’intero territorio cilentano non ha risparmiato il Golfo di Policastro, creando disagi e momenti di apprensione. A farne le spese è stata in particolare la frazione costiera di Scario, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato il crollo di un grosso fusto.

La dinamica dell’incidente

L’episodio si è verificato in località Giardino. A causa dell’intensità delle precipitazioni e, soprattutto, delle violente raffiche di vento che hanno sferzato la zona, una quercia non ha retto alla forza degli elementi, abbattendosi al suolo.

Area messa in sicurezza

Nonostante la caduta improvvisa, il bilancio dell’accaduto è fortunatamente positivo. Non si registrano infatti feriti né danni significativi a cose o veicoli che avrebbero potuto trovarsi nelle vicinanze al momento dello schianto.

La zona interessata dal crollo è stata tempestivamente delimitata con apposita segnaletica per impedire il transito e prevenire eventuali incidenti secondari, in attesa della rimozione del tronco e della bonifica dell’area.

L’attenzione resta alta su tutto il territorio cilentano, dove il monitoraggio continua a causa del persistere dell’instabilità atmosferica.

