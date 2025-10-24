Maltempo e disagi in Cilento: forte vento e alberi abbattuti

Il forte maltempo che ha interessato il Cilento con piogge battenti e intense raffiche di vento dalla notte ha generato significativi disagi, in particolare alla circolazione veicolare in diverse aree dell’entroterra.

Albero crollato sulla provinciale tra Lustra Cilento e Rutino

L’episodio più rilevante si è verificato nella notte quando un grosso albero è crollato sulla strada provinciale 112 che congiunge i comuni di Lustra Cilento e Rutino. La caduta ha invaso completamente la carreggiata, rendendo impossibile il transito dei veicoli in entrambe le direzioni, costringendo gli automobilisti a seguire percorsi alternativi.

Intervento tempestivo delle autorità e ripristino della viabilità

Immediato l’intervento di ripristino della viabilità, fondamentale soprattutto per raggiungere il comune di Lustra attraverso la sua principale via d’accesso, evitando percorsi alternativi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno eseguito i primi interventi di messa in sicurezza. Questa mattina ci hanno pensato di residenti del centro cilentano a completare la rimozione dell’albero.

Traffico interrotto per circa un’ora: l’allerta resta alta

I disagi, però, hanno interessato anche altre aree del comprensorio: rami spezzati, e piccoli fenomeno di dissesto hanno compromesso la viabilità in più tratti, per fortuna i problemi sono stati contenuti.