Maltempo, Codacons Cilento denuncia: “subito interventi di manutenzione per le strade del territorio per evitare alluvioni e frane”

Il Codacons Cilento, l’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, sollecita le autorità provinciali e i sindaci a prendere immediati provvedimenti per la pulizia e la manutenzione delle strade del Cilento, al fine di prevenire alluvioni, frane e disagi come quelli che si sono verificati in questi ultimi giorni.

Numerosi i disagi sulle strade del territorio a seguito del maltempo

Le segnalazioni dei cittadini e degli amministratori locali del Parco del Cilento in merito ai ritardi nella pulizia e manutenzione ordinaria delle strade provinciali e comunali sono state numerose, e l’associazione ritiene che sia urgente porre rimedio a questa situazione. Il taglio delle erbacce e la pulizia delle cunette dalle strade che collegano i borghi del Cilento è infatti fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e privata e prevenire eventuali incidenti stradali.

La denuncia

L‘Avv. Bartolomeo Lanzara, responsabile Codacons Cilento, sottolinea che le richieste pressanti d’intervento di molti cittadini nei comuni maggiormente colpiti dalle alluvioni e frane sono state finora disattese, ma la stagione turistica sta per partire e la pulizia delle strade è necessaria. Il problema riguarda gran parte del territorio del Parco Nazionale, e la mancata pulizia dei bordi delle strade, ostruite dalla forte vegetazione spontanea, rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

Le possibili soluzioni

La situazione si aggrava inoltre a causa delle cunette di scolo spesso ostruite da detriti ed erbacce che in questi giorni sono stati la causa principale di allagamenti e disagi. La vegetazione è infatti causa dell’ostruzionismo della sede stradale e limita anche fortemente la visibilità degli automobilisti in transito.

Per evitare incidenti stradali, favorire il deflusso delle acque meteoriche, scongiurare eventuali incendi, frane e dare un’immagine di pulizia e decoro alle strade del Parco, è dunque necessario agire in tempi brevi. Se gli enti competenti non agiranno, il Codacons Cilento chiederà l’intervento del Prefetto con denunce alle autorità competenti.

Fondamentale che le autorità provinciali e i sindaci si attivino subito per garantire la pulizia e la manutenzione delle strade del Cilento, al fine di evitare alluvioni, frane e disagi e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che visitano il Parco.