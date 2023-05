Maltempo ad Eboli, disagi in diverse località

L’allerta meteo che ha messo in ginocchio la regione Campania e la Provincia di Salerno, non fa nessuno sconto alla Città di Eboli. Disagi e disservizi in centro e nelle zone periferiche. Problemi in località Prato con numerose strade allagate e completamente sparite sott’acqua.

I disagi

Disagi nel rione Pescara, nei pressi del parco gioco comunale, con la strada letteralmente invasa dall’acqua. E problemi per la caduta di calcinacci da alcune palazzine popolari.

A lavoro le forze dell’ordine. Intervenuti in più richieste di soccorso i caschi bianchi del capitano Mario Dura. Impegnati anche i volontari della Protezione Civile con il coordinamento del caponucleo Saverio De Caro.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato prestato in via Olevano. Qui la caduta di detriti ha provocato una frana con il distaccamento della vegetazione che ha bloccato la carreggiata. Immediato l’intervento sul posto dei vigili urbani e di un boscaiolo. Liberata la sede stradale, è stata messa in sicurezza l’area.

Nessun danno alle persone.

Forze dell’ordine e volontari in azione

L’attenzione intanto testa alta su tutto il territorio comunale e dalle zone centrali alle zone periferiche sono a lavoro i volontari della PC e le forze dell’ordine. L’allerta meteo proseguirà fino alla serata di domani.