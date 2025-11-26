Maltempo ad Ascea: albero caduto sulla SP269, intervengono i cittadini

Un albero caduto sulla carreggiata ha reso necessario l’intervento immediato di alcuni residenti che hanno provveduto a liberare il passaggio per garantire la circolazione dei veicoli

A cura di Chiara Esposito
Albero caduto

Disagi a causa del maltempo nella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale 269 che collega il comune di Ascea con quello di Ceraso.

Un albero caduto sulla carreggiata ha reso necessario l’intervento immediato di alcuni residenti che hanno provveduto a liberare il passaggio per garantire la circolazione dei veicoli.

Un episodio che, secondo chi vive quotidianamente le criticità del territorio, non rappresenta un’eccezione ma l’ennesima dimostrazione di una situazione ormai fuori controllo.

Leggi anche:

Roscigno punta sullo sport: via libera al progetto di rigenerazione del Tiro a Volo S. Itoro

I fatti

La presenza costante di massi, detriti, smottamenti e perfino voragini rende la S.P. 269 una sfida quotidiana per gli automobilisti, esponendo la comunità locale a rischi concreti per la sicurezza.

L’emergenza infrastrutturale, segnalano i residenti, contribuisce inoltre ad alimentare lo spopolamento dei piccoli centri, aggravando un processo di desertificazione sociale ed economica già in atto da tempo.

Le testimonianze

In questo contesto, il tema della responsabilità politica torna al centro del dibattito. Secondo le testimonianze raccolte, fare politica dovrebbe significare presenza costante sul territorio, disponibilità e capacità di intervenire con sincerità e senso del dovere, qualità percepite come sempre più rare nel quadro amministrativo attuale.

La distanza tra istituzioni e cittadini, denunciano gli abitanti della zona, appare evidente anche nella gestione delle segnalazioni inviate all’Ente Provinciale, accusato di una prolungata inattività nonostante la gravità delle condizioni della strada.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Fermata pullman

Sciopero Busitalia: disagi per i viaggiatori. La società comunica gli orari garantiti

Servizio autobus urbani ed extraurbani a rischio, ma saranno assicurate le corse…

Detto tra noi

“Detto tra Noi podcast”: nona puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio…

Musica in bottega

“Musica in Bottega”: a Eboli nasce ELeD, l’associazione che unisce il suono e l’arte della Liuteria

Sabato prossimo al Teatro del Bianconiglio esibizioni live per celebrare la passione…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79