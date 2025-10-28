Malore in ufficio: muore dopo una settimana commercialista di Atena Lucana

L'episodio una settimana fa. L'uomo colto da un improvviso malore era caduto battendo la testa

A cura di Ernesto Rocco
Ospedale Vallo

Lutto ad Atena Lucana per la scomparsa di Michele Pessolano, stimato commercialista di 65 anni, deceduto a seguito di un malore e delle ferite riportate nella caduta.

Il fatto

L’uomo, mentre si trovava nel suo ufficio circa una settimana fa, è stato colto da un improvviso malore, cadendo e sbattendo la testa.

Soccorso dai vicini, Pessolano era stato inizialmente trasportato al pronto soccorso del “Luigi Curto” di Polla e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Vallo della Lucania, dove è deceduto dopo alcuni giorni di agonia.

