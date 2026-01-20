Malore in strada muore ex amministratore salernitano

La città di Sant’Egidio del Monte Albino piange la scomparsa di Vincenzo Attianese, figura centrale della vita politica e sociale del territorio. L’uomo, 63 anni, è deceduto improvvisamente nella giornata di ieri lungo via Nazionale. A causare il decesso sarebbe stato un malore fatale che lo ha colto mentre si trovava in strada. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 e la presenza dei carabinieri sul luogo del tragico evento, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano.

Noto a tutti come Enzo, Attianese ha ricoperto incarichi di grande rilievo per l’amministrazione locale, servendo la comunità in veste di consigliere comunale, assessore e vicesindaco.

Il cordoglio delle istituzioni locali

Il sindaco Antonio La Mura ha espresso il dolore dell’intera amministrazione, ricordando con commozione la figura dell’ex vicesindaco: “Con Enzo se ne va un testimone sincero e appassionato di amore per questa città e per la sua gente. Un uomo da sempre impegnato nella vita pubblica, che ha dato tanto a Sant’Egidio e che Sant’Egidio non dimenticherà”. Il primo cittadino ha poi aggiunto che “la notizia della sua morte improvvisa ci lascia profondamente addolorati”, sottolineando il vuoto incolmabile lasciato nella comunità.

L’ultimo saluto nella chiesa di Sant’Antonio

L’intera amministrazione comunale e la cittadinanza si sono strette intorno al dolore della famiglia Attianese. Per chi volesse rendere l’ultimo omaggio, le esequie saranno celebrate nel pomeriggio di oggi alle ore 16:00, presso la chiesa di Sant’Antonio in località Orta Loreto di Sant’Egidio del Monte Albino.