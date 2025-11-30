Magliano Vetere: un progetto per valorizzare il santuario Rupestre di San Mauro 

Il Comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Adriano Piano, intendere realizzare un impianto di illuminazione esterna al Santuario rupestre di San Mauro, l’obiettivo è quello di evidenziare i particolari architettonici e incrementare il livello di sicurezza del monumento.

I fondi

La Giunta municipale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che ha un importo complessivo di 49.000,00 €. L’Amministrazione Comunale ha pertanto partecipato al bando regionale relativo al fondo a sportello per l’accesso a contributi destinati a sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un’adeguata illuminazione architettonica esterna ai monumenti.

Le risorse disponibili sono assegnate nella forma di contributo a fondo perduto del valore massimo di euro 49.000,00 pari al 70% dell’importo complessivo per la realizzazione di ogni intervento.

Il Santuario di San Mauro

Il complesso rupestre di San Mauro a Capizzo, è senza dubbio uno dei posti più suggestivi del circondario. E’ situato sulla cresta delle montagne che fanno da cornice ai tre piccoli centri che formano il Comune di Magliano Vetere. Il fascino e la bellezza che avvolge questo posto, è forse dovuto alla sua angusta posizione che lo ha preservato dalle contaminazioni del tempo; ed è forse questo binomio perfetto, tra arte e paesaggio, che rende unico questo luogo.

Le architetture che compongono il complesso riemergono dalle abilità dell’uomo che hanno saputo armonizzare arte e natura: la pietra locale infatti, è l’elemento principe che compone l’edificio, regalando allo sguardo un’opera dal grande fascino. Uno scenografico sentiero, a tratti gradinato, conduce al santuario, un percorso che rivela le fatiche delle genti del posto in segno di devozione al protettore San Mauro.

Il santuario rupestre dedicato al Santo, si erge solitario alla quasi sommità della montagna, accoglie i visitatori con un ampio portone, incorniciato da blocchi di pietra, scalpellati a mano. La statua a mezzo busto di San Mauro e l’altare costituiscono il cuore dell’edificio, a cui si accede tramite una possente scalinata.