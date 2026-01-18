Magliano Vetere: punta a costituire il Forum dei Giovani

Con deliberazione del consiglio comunale dello scorso 27 novembre è stato istituto il Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile del Comune di Magliano Vetere, in attuazione delle direttive europee, e approvandone il regolamento di disciplina composto da 24 articoli.

Gli obiettivi

Ora si punta alla sua effettiva costituzione in concertazione con i giovani e con i loro rappresentanti; l’obiettivo è quello di arricchire la Comunità di un importante Organismo di Partecipazione dei giovani alla vita comunale. Il Forum dei Giovani è un’organizzazione composta da giovani che operano per i giovani e con i giovani. E’ un organismo di partecipazione a carattere elettivo, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani. Lo scopo è quello di essere parte attiva della comunità con idee, proposte e suggerimenti da condividere con l’amministrazione.

Possono presentare la domanda di iscrizione al Forum tutti i cittadini residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 16 e i 34 anni. Gli organi sociali sono l’Assemblea (composta da 11 consiglieri), il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Vice-Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere.