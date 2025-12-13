Magliano Vetere celebra Santa Lucia tra fede e tradizione, ecco i festeggiamenti

A Magliano Vetere il 13 dicembre è un giorno particolarmente sentito perché Santa Lucia è la patrona principale del Comune che festeggia, come Santi Patronali anche Santa Irene e San Mauro. A Magliano il culto di Santa Lucia è particolarmente sentito tanto che la terza domenica di Settembre si tiene un pellegrinaggio all’alba verso la Cappella Rupestre con i festeggiamenti religiosi e civili.

La festa

La giornata del 13 dicembre non è meno sentita basti pensare che il Comune cilentano, guidato dal sindaco Adriano Piano, rientra a pieno titolo nella cosiddetta “Rete Luciana” che unisce le città d’Italia accomunate dalla fede in Santa Lucia e quest’anno, il raduno delle Rete Luciana si è tenuto proprio a Magliano pochi giorni fa.

Il messaggio di fede

In occasione di questa giornata particolare e piena di celebrazioni, il sindaco Piano e il parroco di Magliano, Don Mario Bonfrisco, hanno lasciato, ai microfoni di InfoCilento, un messaggio di fede e speranza per la loro comunità a cui hanno augurato di vivere la giornata di Santa Lucia in serenità e continuando ogni percorso di luce così come insegna la storia della Santa