“Maestri del fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: terza puntata

Ospite della puntata, Marco Serra, presidente del Consorzio dei vini salernitani

A cura di Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il nuovo programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Marco Serra, 47enne originario di Aquara, è l’ospite della nuova puntata. Marco, nel Comune di Aquara, noto per essere il Comune con la più vasta superficie vitata della Provincia di Salerno, si occupa di viticoltura e produzione di vini. Nella piccola e ridente frazione di Mainardi ha fatto nascere, insieme ai suoi fratelli e alla sua famiglia, un’azienda in cui ci si può anche trattenere a degustare i prodotti tipici e ogni anno, nel comune dell’entroterra cilentano, grazie alla vendemmia impiega diversi operai offrendo un’opportunità lavorativa.

Marco manutiene i terreni che ha deciso, con sacrifici enormi, di non abbandonare, investendovi e si ritiene un piccolo produttore; per questa sua capacità di sacrificarsi, resistere e credere nelle aree più interne e ad altissima vocazione rurale, per essere stato eletto, anche per queste doti, di recente Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini Salernitani, per essere un esempio per tanti giovani che vorrebbero riprendere le attività agricole, ma hanno mille timori, Marco Serra è un vero Maestro del Fare.

“Maestri del fare” va in onda ogni giovedì alle ore 20:40 sul canale 79 del DTT.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa