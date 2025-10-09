“Maestri del fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: terza puntata

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il nuovo programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Marco Serra, 47enne originario di Aquara, è l’ospite della nuova puntata. Marco, nel Comune di Aquara, noto per essere il Comune con la più vasta superficie vitata della Provincia di Salerno, si occupa di viticoltura e produzione di vini. Nella piccola e ridente frazione di Mainardi ha fatto nascere, insieme ai suoi fratelli e alla sua famiglia, un’azienda in cui ci si può anche trattenere a degustare i prodotti tipici e ogni anno, nel comune dell’entroterra cilentano, grazie alla vendemmia impiega diversi operai offrendo un’opportunità lavorativa.

Marco manutiene i terreni che ha deciso, con sacrifici enormi, di non abbandonare, investendovi e si ritiene un piccolo produttore; per questa sua capacità di sacrificarsi, resistere e credere nelle aree più interne e ad altissima vocazione rurale, per essere stato eletto, anche per queste doti, di recente Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini Salernitani, per essere un esempio per tanti giovani che vorrebbero riprendere le attività agricole, ma hanno mille timori, Marco Serra è un vero Maestro del Fare.

“Maestri del fare” va in onda ogni giovedì alle ore 20:40 sul canale 79 del DTT.