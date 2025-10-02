“Maestri del fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: seconda puntata

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il nuovo programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Ospiti della seconda puntata, Gabriele Conforti. Gabriele non è un fotografo, ma è considerato da tutti tale perchè i suoi scatti sono virali e lui trascorre anche ore intere per trovare la luce perfetta, l’inquadratura perfetta, la posizione perfetta in modo da rendere le sue foto uniche. I suoi scatti, di cui ha fatto dono a tante strutture pubbliche, sono panoramici, suggestivi, colorati e si possono ammirare negli ospedali dell’Asl Salerno, presso il Palazzo Municipale della sua Roccadaspide, ma anche su tanti gruppi social di veri e propri professionisti,

Gabriele coglie i momenti giusti, le sue foto sono apprezzate da migliaia di persone, dona i momenti che immortala al meglio agli altri.

Ad accompagnarlo Bartolo Scandizzo, storico giornalista del territorio, insegnante in pensione che con Gabriele ha condiviso progetti sull’immagine e sulla comunicazione di calibro nazionale e internazionale. Per il tempo e la passione infinita che Gabriele dedica alla fotografia è un vero e proprio “Maestro del Fare”, come Bartolo che condivide e diffonde idee belle e che fanno bene al territorio e ai suoi talenti. Due “Maestri del Fare”, dunque, da non perdere!

“Maestri del fare” va in onda ogni giovedì alle ore 20:40 sul canale 79 del DTT.