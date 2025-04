M5S Vallo: l’assessore Iolanda Molinaro si schiera a difesa dei punti nascita di Polla e Sapri. L’intervista | VIDEO

Da anni, il Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, attraverso l’impegno costante dei suoi rappresentanti territoriali, si batte con determinazione per scongiurare la chiusura dei punti nascita negli ospedali di Polla e Sapri. Queste strutture sanitarie rappresentano presidi fondamentali per le comunità delle aree interne della Campania, garantendo un servizio essenziale per la salute di madri e neonati.

Punti nascita a rischio chiusura

I dati relativi all’ospedale di Polla sono chiari, nel 2024 si sono registrati 366 parti, segnando una ripresa significativa dell’attività. Da oltre vent’anni, inoltre, non si segnalano decessi materni o neonatali, mentre il tasso di tagli cesarei si attesta al 20%, ben al di sotto della media nazionale. Si tratta di numeri che testimoniano l’eccellenza, la sicurezza e la qualità del servizio offerto.

Il Movimento 5 Stelle è al fianco del Comitato Salvaguardia Ospedale di Sapri, rappresentato da Franco Maldonato, Luciano De Geronimo e Sergio Massimilla. La loro mobilitazione è da tempo un punto di riferimento nella lotta per evitare la chiusura del punto nascita di Sapri e rappresenta un esempio concreto di impegno civico a tutela del diritto alla salute e contro l’impoverimento del territorio.

Il sostegno del Movimento cinque stelle Vallo della Lucania

A sostegno di questa battaglia è intervenuta anche Iolanda Molinaro, assessore del comune di Vallo della Lucania, ai microfoni di InfoCilento. La Molinaro ha ribadito la necessità di continuare questa lotta, ricordando l’importanza dell’impegno portato avanti in passato dal compianto Angelo Vassallo, il cui operato resta un punto di riferimento per le battaglie in difesa dei diritti delle comunità locali.