Lutto nel salernitano: addio a Carmen Grotta, aveva 34 anni

Mercato San Severino è avvolta da un profondo dolore per la prematura scomparsa di Carmen Grotta, venuta a mancare oggi, 8 gennaio, all’età di soli 34 anni.

Cordoglio nella comunità

Una notizia che ha scosso l’intera comunità, colpendo in modo particolare la frazione di Acquarola, dove la giovane era molto conosciuta e stimata.

Carmen era diventata mamma di Amalia da meno di un mese. Una gioia immensa, spezzata troppo presto da un tragico evento avvenuto in casa che lascia sgomenti familiari, amici e concittadini.

In queste ore di grande sofferenza, l’intera città si è stretta attorno alla famiglia, manifestando affetto, vicinanza e cordoglio.

Numerosi i messaggi di dolore e di solidarietà che stanno arrivando, a testimonianza del segno profondo lasciato da Carmen nella vita di chi l’ha conosciuta.

Le esequie

I funerali saranno celebrati venerdì 9 gennaio, alle ore 14.45, presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Acquarola.

La comunità di Mercato San Severino si unisce nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto, condividendo il dolore di una perdita che lascia un vuoto difficile da colmare.