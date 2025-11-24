Lutto nel Cilento: si è spento Nicola Finamore, agente di polizia in servizio a Sapri

Lutto nelle ultime nelle comunità di Roccagloriosa e Marina di Camerota. È venuto a mancare Nicola Finamore, conosciuto e stimato agente di polizia in servizio a Sapri. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto in quanti lo conoscevano sia per il suo ruolo istituzionale che per le sue doti umane.

La lotta contro la malattia e il ritorno alle origini

Originario di Roccagloriosa, Finamore risiedeva da tempo con la famiglia a Marina di Camerota, luogo dove coltivava le sue grandi passioni per il mare e la caccia. L’agente combatteva da alcuni anni contro una grave patologia.

Consapevole del peggioramento delle sue condizioni, per il tratto finale della sua esistenza aveva espresso la volontà di fare ritorno nel suo paese natale. Ha trascorso così i suoi ultimi giorni a Roccagloriosa, circondato dall’affetto dei suoi cari e vicino alle proprie radici.

Un esempio di dedizione e senso del dovere

Nel corso della sua carriera nelle forze dell’ordine, Nicola Finamore si è distinto come un solido punto di riferimento per la cittadinanza. Chi ha avuto modo di incontrarlo lo ricorda oggi per la sua disponibilità e per il profondo senso del dovere che animava il suo impegno quotidiano.

In queste ore di lutto, il pensiero della collettività è rivolto alla sua famiglia: la moglie Stefania e i figli Carolina, Vittorio, Francesca e Giorgio, i quali stanno affrontando questo momento di grande dolore supportati dalla vicinanza di amici e parenti.

La cerimonia funebre

L’ultimo saluto all’agente si terrà nella giornata di martedì 25 novembre. Le esequie saranno celebrate alle ore 10:00 presso la chiesa di San Nicola di Bari a Roccagloriosa.