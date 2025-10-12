Lutto Cittadino a Monte San Giacomo: la comunità piange Saverio Spina e Antonietta Aluotto

Monte San Giacomo è in lutto. Dopo il tragico incidente stradale avvenuto ieri sulla Bussentina, costato la vita a Saverio Spina e Antonietta Aluotto, l’Amministrazione comunale ha proclamato il Lutto Cittadino in concomitanza con la cerimonia funebre.

Il provvedimento

La decisione, comunicata dall’ufficio del Sindaco, Angela D’Alto, interpreta il profondo dolore e lo sgomento che ha colpito l’intera comunità a seguito della drammatica scomparsa della coppia, molto stimata e benvoluta.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Monte San Giacomo si stringono al dolore che ha colpito le famiglie Spina e Aluotto, per la tragica sorte dei cari Saverio e Antonietta,” si legge nella nota ufficiale diffusa dall’ente. Il dramma ha scosso l’intera comunità, inaspettatamente privata di due suoi membri.

Il Lutto Cittadino sarà osservato nel giorno in cui verranno fissate le esequie. Tra le disposizioni impartite, vi è l’obbligo di esporre la bandiera comunale a mezz’asta per l’intera giornata dei funerali.

L’Amministrazione ha inoltre rivolto un appello a tutti gli esercenti e i titolari di attività commerciali del paese, pregandoli di manifestare la propria vicinanza alle famiglie in lutto. A tal fine, è stata richiesta la sospensione di “eventuali attività previste” durante lo svolgimento del rito funebre, in segno di rispetto e partecipazione al dolore collettivo.

L’intera Monte San Giacomo si prepara così a dare l’ultimo saluto a Saverio e Antonietta, le cui vite sono state unite in un percorso tragicamente interrotto dall’ennesimo sinistro sulla Bussentina.