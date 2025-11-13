Lutto a Sicignano degli Alburni: la comunità piange la prematura scomparsa di Teresa Amato, proclamato il lutto cittadino

La comunità di Sicignano degli Alburni è stata colpita da un profondo lutto a seguito della prematura scomparsa di Teresa Amato, la cui vita si è interrotta all’età di soli 32 anni. La notizia ha generato un’onda di dolore e partecipazione in tutto il comune.

Il lutto cittadino indetto dall’amministrazione comunale

In segno di profonda partecipazione e cordoglio per la perdita della giovane concittadina, il Comune di Sicignano degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, ha disposto il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con la cerimonia funebre.

Gli amministratori comunali hanno espresso il loro dolore in una nota ufficiale: “Affranti per la dolorosa e prematura scomparsa, ci uniamo al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita della nostra concittadina. L’immensa sofferenza che ha colpito la famiglia possa essere alleggerita dall’amore di tutta la comunità“.

Le disposizioni per la giornata di cordoglio

Le disposizioni ufficiali relative al lutto cittadino prevedono l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici comunali e la chiusura al pubblico degli uffici municipali. Inoltre, sono state annullate eventuali manifestazioni pubbliche previste in programma per la giornata di domani.

La cerimonia funebre di Teresa Amato è fissata per domani alle 14.30 e si svolgerà presso la Parrocchia collegiata di San Matteo e Santa Margherita al capoluogo. La cittadinanza, così come i titolari di attività commerciali, sono stati invitati a partecipare sentitamente al rito, sospendendo le attività in corso. Questo gesto è inteso come un segno tangibile di solidarietà e condivisione del dolore che ha colpito i familiari.

Messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia

Sono numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Teresa Amato, una giovane donna ricordata con affetto da tutta la cittadinanza. “Il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua dolcezza resteranno per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta”, dicono dall’Asd Sicignano.