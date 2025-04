Lustra, il consiglio comunale diventa “family-friendly”: il piccolo Antonio ospite speciale in aula

Un consiglio comunale fuori dagli schemi, un’immagine che scalda il cuore e che racconta di una politica che si avvicina sempre di più alla vita reale delle persone. È quanto accaduto a Lustra, dove il consiglio comunale ha avuto un ospite d’eccezione: il piccolo Antonio.

Bimbo in aula: l’episodio di Lustra

Il sindaco Luigi Guerra ha raccontato sui social questo momento speciale, condividendo una foto che ritrae il bambino in aula, accanto alla sua mamma, la consigliera Antonella Gorga. “Oggi il nostro consiglio comunale ha avuto un ospite speciale: il piccolo Antonio! La nostra consigliera Gorga Antonella non poteva lasciarlo a casa, così ha partecipato insieme a noi… e devo dire che ha portato un’energia tutta nuova in aula!”, ha scritto il primo cittadino.

Immagine virale

Un momento che ha suscitato grande emozione e che ha fatto il giro del web, con tanti commenti di apprezzamento per questa dimostrazione di sensibilità e di attenzione alle esigenze delle famiglie. “Un momento bellissimo che ci ricorda che la politica è fatta di persone, famiglie e vita reale. E chissà… magari Antonio sta già prendendo appunti per il futuro!”, ha aggiunto il sindaco Guerra.

L’episodio di Lustra è un segnale importante, che dimostra come sia possibile conciliare gli impegni istituzionali con quelli familiari.