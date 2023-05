Lotta alla prostituzione: ecco l’ordinanza della sindaca di Battipaglia

Nuova ordinanza contro la prostituzione lungo la litoranea. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese ha deciso di adottare una nuova ordinanza per contrastare un fenomeno che si sta nuovamente acuendo. Il provvedimento, già in vigore e valido fino al 30 settembre, prevede il divieto “di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento”.

Divieti per acquirenti e automobilisti

L’ordinanza è diretta anche nei confronti degli acquirenti, in particolare gli automobilisti. È fatto divieto “di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti e/o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento”. Inoltre, l’ordinanza vieta “alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti”.

Sanzioni per le violazioni dell’ordinanza

Le sanzioni per le violazioni dell’ordinanza possono essere salate. Per i guidatori indisciplinati si può andare da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro. Le violazioni relative ai comportamenti relativi alla prostituzione sono sanzionate con un’ammenda pari a 500 euro.

Esempio di lotta alla prostituzione

La municipale di Eboli ha pizzicato una donna appena 22enne nei pressi del centro commerciale Cilento Outlet con l’intento di adescare clienti. Nello specifico, la ragazza era stata trovata in presenza di un 74enne, nei confronti del quale è scattata la sanzione amministrativa. Alla ragazza, oltre all’ammenda, è stato emanato il divieto di frequentazione della statale 18. Questo è solo un esempio di come le amministrazioni comunali stiano affrontando il problema della prostituzione.